Mercato - OM : Après Villas-Boas, Zubizarreta est lui aussi proche du départ !

Publié le 14 mai 2020 à 21h30 par J.-G.D. mis à jour le 14 mai 2020 à 21h36

Après André Villas-Boas, au tour d’Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’OM, de se diriger vers un départ du club, à un an de la fin de son contrat.

Le directeur des rédactions de La Provence , Guilhem Ricavy, vient de lâcher une petite bombe sur l’avenir d’André Villas-Boas. Rentré au Portugal après ses réunions avec Jacques-Henri Eyraud mercredi, l’entraîneur de l’OM serait prêt à claquer la porte et annoncer son départ du club, seulement un an après son arrivée. Une véritable onde de choc, alors que l’entraîneur marseillais aura réussi à qualifier Marseille pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les divergences entre le technicien lusitanien et le président olympien seraient trop importantes sur la question du recrutement. Alors que Villas-Boas désirerait apporter de nouvelles têtes au sein de son effectif, la présidence olympienne ne le verrait pas du même œil, avec la volonté de faire des économies lors du mercato estival. Le futur de Villas-Boas à l’OM ne tiendrait plus qu’à un fil, ainsi que celui d'Andoni Zubizarreta.

Zubizarreta très proche d’un départ ?