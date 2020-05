Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau dossier de Leonardo fixé à 25M€ ?

Publié le 14 mai 2020 à 20h45 par La rédaction

Sur les tablettes de Leonardo dans le but de pallier le probable départ de Thomas Meunier, Timothy Castagne pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. L’Atalanta Bergame aurait d’ailleurs fixé le prix.

Alors que la Ligue 1 a officiellement fermé ses portes à cause de la propagation du coronavirus, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient tout de même d’ores et déjà tourné leur regard vers la saison prochaine. Effectivement, Leonardo s’activerait en coulisse pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel dès l’été prochain. À la recherche d’un nouveau latéral droit dans le but de pallier le futur départ le Thomas Meunier, le PSG est sur la piste de Timothy Castagne, défenseur de l’Atalanta Bergame, comme vous l’avait annoncé en exclusivité le10sport.com le 12 mai dernier. Et Leonardo saurait désormais à quoi s’en tenir dans ce dossier.

Un prix entre 20 et 25M€ !