Mercato - OM : Boubacar Kamara a une vraie carte à jouer au PSG…

Publié le 14 mai 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG où Leonardo apprécierait beaucoup son profil, Boubacar Kamara pourrait donc quitter l’OM pour prendre la direction du club rival l’été prochain. Et il aurait même une chance de pouvoir y trouver un premier rôle…

Les grandes manœuvres sont lancées pour l’été prochain au PSG ! Et ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo fait du recrutement d’un milieu de terrain un dossier prioritaire pour cet été 2020 au sein du club de la capitale. Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité l’intérêt du directeur sportif du PSG pour plusieurs profils de renom tels que Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Ismaël Bennacer (Milan AC), Sandro Tonali (Brescia) ou encore Houssem Aouar (OL). Mais ces dernières heures, un autre dossier plus surprenant est apparu dans les colonnes de L’Equipe, et il concerne un joueur de l’OM.

Kamara pourrait franchir une étape au PSG…

Leonardo apprécierait tout particulièrement le profil de Boubacar Kamara (20 ans), d’autant que le jeune défenseur central de formation a été reconverti avec brio au poste de milieu de terrain défensif ces derniers mois par André Villas-Boas. C’est justement ce profil de pur numéro 6 qui semble actuellement manquer au PSG, et que Thomas Tuchel réclame en vain depuis son arrivée sur le banc parisien à l'été 2018. Par conséquent, s’il décidait de quitter l’OM pour son club rival, Kamara aurait donc une véritable opportunité de faire son trou et de, pourquoi pas, s’installer comme un titulaire en puissance au Parc des Princes. Mais cet éventuel transfert pourrait aussi profiter à ses dirigeants…

Une aubaine pour les finances de l’OM ?

En grande difficulté sur le plan financier, l’OM sera dans l’obligation de vendre plusieurs éléments lors du prochain mercato estival pour éviter une sanction de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Et Kamara, qui fait partie des valeurs marchandes les plus intéressantes du club phocéen (au même titre que Morgan Sanson, Dimitri Payet ou encore Florian Thauvin) puisque son contrat court jusqu’en juin 2022, pourrait donc rapporter une jolie somme à la direction de l’OM si le PSG se décidait effectivement à mettre le paquet. Affaire à suivre…