Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un improbable coup avec... Boubacar Kamara ?

Publié le 13 mai 2020 à 20h45 par T.M.

Toujours à la recherche de nouveaux talents, le PSG, Leonardo en tête, aurait coché le nom de Boubacar Kamara.

Du côté de l’OM, la situation financière n’est pas bonne. Et le coronavirus n’a fait qu’aggraver les choses, au point que le déficit du club phocéen pourrait désormais atteindre les 100M€. De quoi faire dire à certains que Frank McCourt pourrait vendre. Mais en attendant, il faut résorber le trou, et cela passera forcément par les ventes de joueurs à forte valeur marchande. Qui fera donc ses valises ? Boubacar Kamara, promis à bel avenir, pourrait être un candidat idéal pour permettre à l’OM de renflouer les caisses. Et alors que Chelsea et Manchester City étaient déjà annoncés sur les rangs, voilà qu’un concurrent inattendu se serait mêlé à cette course.

Le PSG à l’affût !