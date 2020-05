Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur du Barça compromettrait les plans de Leonardo !

Publié le 13 mai 2020 à 17h45 par Th.B.

Figurant dans les petits papiers de Leonardo, en quête d’un nouveau milieu de terrain pour le PSG, Sandro Tonali ne semblerait pas se rapprocher du club de la capitale. Un indésirable du FC Barcelone jouerait un gros rôle dans l’avenir du jeune italien.

Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo penserait à Sandro Tonali pour à terme renforcer l’effectif parisien. Après une saison en Serie B grâce à laquelle il s’est révélé, l’international italien a confirmé cette année avec Brescia au sein de l’élite du football italien. De quoi attiser de vives convoitises dont le FC Barcelone, l’Inter, la Juventus et donc le PSG qui resterait sur les rangs. Le10sport.com vous a révélé ex exclusivité le 8 mai dernier que Leonardo aurait même demandé à Marco Verratti de faire le forcing auprès de son jeune compatriote de 20 ans pour qu’il signe en faveur du PSG. On vous rappelait également que la Juventus faisait alors la course en tête. Et la donne n’aurait pas changé.

Tonali vers la Juventus à cause d’Arturo Vidal ?