Mercato - PSG : Une grosse opération pour Neymar risque de tomber à l’eau !

Publié le 13 mai 2020 à 16h45 par Th.B.

Le Covid-19 fait des ravages sur la population mondiale d’un point de vue démographique, et cause bien des problèmes aux clubs de football sur le plan financier. À cause des pertes des différentes équipes dont le PSG et la Juventus, l’échange Neymar-Paulo Dybala ne devrait pas avoir lieu.

L’avenir de Neymar au PSG semble toujours aussi flou. Certes, la star auriverde est liée au club de la capitale jusqu’en juin 2022, cependant elle ne serait clairement pas certaine d’honorer son contrat jusqu’à son terme. Les grands cadors européens tels que le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore la Juventus surveilleraient avec attention l’évolution de la situation de Neymar au PSG. Une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 avec à la clé un contrat en or était évoqué ces dernières semaines, néanmoins un échange conséquent avec la Juventus serait également dans les tuyaux.

L’échange avec Paulo Dybala fortement compromis ?