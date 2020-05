Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour Paul Pogba !

Publié le 13 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Paul Pogba pourrait bien être une véritable option pour le club de la capitale, la concurrence n’ayant pas les moyens de mener à bien une telle opération.

Et si Paul Pogba était le milieu de terrain tant recherché par Leonardo ? En marge du prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG aurait enclenché plusieurs pistes pour redessiner l’entrejeu de l’effectif parisien. Paul Pogba serait l’une des options étudiées par le dirigeant. Et alors que ce dossier semblait jusqu’ici être une cause perdue avec les présences du Real Madrid et de la Juventus, les deux pistes privilégiées par la star de Manchester United, la donne aurait changé. Avec l’épidémie du Covid-19 et la suspension des compétitions, les clubs subissent un contrecoup financier. La Juventus, comme son directeur sportif l’a indirectement fait savoir récemment, ne semblerait pas avoir les moyens pour s’attacher ses services quand le Real Madrid s’intéresseraient à d’autres profils comme Eduardo Camavinga.

Leonardo peut-il se mettre à y croire pour Pogba ?