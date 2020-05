Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros appel du pied d'un ancien du club !

Publié le 13 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Passé par le PSG entre juillet 2010 et janvier 2013, Nenê avait été poussé au départ par Leonardo au début de l'ère QSI. Et aujourd'hui, le Brésilien ne cache pas sa volonté de revenir à Paris afin d'y terminer sa carrière.

Nenê fait partie des joueurs avoir vécu de l'intérieur le changement de dimension du Paris Saint-Germain. Passé par le club de la capitale entre juillet 2010 et janvier 2013, l'ancien Monégasque était effectivement là lorsque le PSG est passé sous pavillon qatari. Toutefois, il a également été victime des nouvelles ambitions parisiennes puisque Leonardo l'avait poussé au départ afin d'installer notamment Ezequiel Lavezzi. Mais Nenê n'est pas rancunier et continue d'apprécier grandement le PSG, à tel point qu'il envisage de revenir afin d'y terminer sa carrière alors que du haut de ses 38 ans, il n'a toujours pas raccroché les crampons.

«J'ai cette volonté peut-être de finir ma carrière à Paris»