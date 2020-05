Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se précise pour Tonali !

Publié le 12 mai 2020 à 22h45 par La rédaction

Toujours courtisé depuis de longs mois du côté du PSG, Sandro Tonali plaît toujours beaucoup à de nombreux clubs italiens. Et l’Inter Milan pourrait bien coiffer tous les autres clubs sur le poteau…

Leonardo pourrait avoir du fil à retordre dans ce dossier. Courtisé par beaucoup de grands clubs européens, l’international italien de Brescia Sandro Tonali est sur la short-list du PSG, qui souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu. De son côté, le président de Brescia, Massimo Cellino, affirme que dans le meilleur des mondes possibles, il souhaiterait conserver Sandro Tonali. Cependant, il sait que la réalité risque d’être bien différente, et qu’il lui sera très difficile de conserver sa pépite…

L’Inter au forceps