Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du dossier Sandro Tonali d'ores et déjà connue ?

Publié le 11 mai 2020 à 19h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Sandro Tonali pourrait toutefois rester en Italie. Comme annoncé par le 10 Sport, le milieu de terrain privilégie son pays natal pour son avenir, et l'Inter Milan serait en excellente position pour l'accueillir cet été.

Leonardo compte bien se montrer actif lors du prochain mercato estival, et le directeur sportif du PSG souhaite en particulier renforcer l'entrejeu du club parisien. Comme révélé par le 10 Sport , Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ou encore Wilfred Ndidi (Leicester) sont dans le viseur de l'Italo-brésilien, mais ce dernier a également craqué pour Sandro Tonali (Brescia). L'international italien de 20 ans est l'un des grands espoirs européens à son poste et se retrouve sur les tablettes de prétendants prestigieux, dont le PSG. Leonardo fait d'ailleurs le forcing pour le convaincre de choisir la capitale française pour la suite de sa carrière, sollicitant même Marco Verratti pour l'aider dans sa tâche, mais Tonali préfère rester en Serie A selon nos informations. Et un club serait clairement favori.

L'Inter Milan clairement favori pour Tonali