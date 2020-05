Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG fait le forcing pour Sandro Tonali !

Publié le 8 mai 2020 à 11h30 par Alexis Bernard mis à jour le 8 mai 2020 à 11h39

Positionné sur Sandro Tonali, la pépite de Brescia, le PSG abat ses dernières cartes pour tenter de convaincre le prodige italien.

Le PSG a clairement l’intention d’accélérer son mercato dans les semaines à venir. Alors que la Ligue 1 a rendu son verdict et que les échéances de Ligue des Champions commencent à se dessiner pour le mois d’août prochain, Paris se concentre d’ores et déjà sur sa campagne de recrutement et cible prioritairement l’arrivée d’un gros renfort au milieu du terrain. Comme révélé par le10sport.com , Leonardo pense à plusieurs profils comme Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ou encore Wilfred Ndidi (Leicester). Et depuis de longs mois, Leonardo rêve de pouvoir mettre la main sur le joyau de Brescia, digne successeur d’Andrea Pirlo ou de Marco Verratti : Sandro Tonali.

Leonardo missionne Verratti !