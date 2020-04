Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : La Juventus aux commandes pour Pellegrini ?

Publié le 29 avril 2020 à 16h45 par Alexis Bernard

Courtisé par le PSG, qui lorgne sur sa clause libératoire à 30 millions d’euros, Lorenzo Pellegrini est également une proie de la Juventus, qui avance très bien sur ce dossier. Révélation !

Il est jeune (23 ans), il est grand (1,88 m), il sent le jeu et dispose d’un réel potentiel pour exploser au plus haut-niveau. Dans bien des critères, Lorenzo Pellegrini (AS Rome) coche toutes les cases recherchées par le PSG depuis plusieurs mois. Leonardo est en effet en quête d’un nouveau milieu de terrain, afin de mettre de la densité physique dans l’entrejeu parisien. Mais également un garçon capable de s’inscrire durablement à Paris, comme est en train de le faire un Marco Verratti depuis 8 ans. Mais le PSG souhaite également un transfert à « moindre frais ». Là encore, Lorenzo Pellegrini a des arguments puisque d’après les informations livrées par Sky Italia , l’international italien sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2022, disposerait d’une clause libératoire de 30 millions d’euros. Elle va s’activer du 1er au 31 juillet 2020… Positionné sur Lorenzo Pellegrini depuis 2017, Paris semble fin prêt à passer à l'action.

La Juventus le veut