Mercato - PSG : Quel sera le milieu de terrain recruté par Leonardo ?

Publié le 29 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Très actif en coulisse malgré le confinement, Leonardo multiplie les coups de fil afin de renforcer l'effectif du PSG en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, le directeur sportif parisien souhaite attirer au moins un joueur dans l'entrejeu. Un dossier serait même proche de son dénouement. Mais quel sera ce renfort ?

Cet été, il parait désormais très clair que la priorité de Leonardo sera de recruter un milieu de terrain. En effet, malgré les arrivées d'Ander Herrera et Idrissa Gueye l'été dernier, le directeur sportif brésilien souhaite apporter de la taille au sein de l'entrejeu du PSG. Dans cette optique, Leonardo multiplie les pistes et enchaîne les coups de fil depuis son domicile en cette période de confinement. Et d'après les informations de RMC Sport , il serait même tout proche de boucler l'arrivée d'un milieu de terrain. Un dossier serait effectivement en excellente voie, mais l'identité du joueur qui pourrait débarquer reste encore un mystère. Toutefois, la liste des joueurs suivis par le PSG n'est pas interminable et l'étau se resserre. Mais qui sera cette première recrue ?

Leonardo multiplie les pistes