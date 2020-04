Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros désaccord entre Leonardo et Al-Khelaïfi ?

Publié le 28 avril 2020 à 20h45 par A.M.

Alors que le Paris Saint-Germain est en quête d'au moins un renfort dans l'entrejeu, Nasser Al-Khelaïfi apprécierait particulièrement le profil de Tanguy Ndombele (Tottenham). Un enthousiasme très modérément partagé par Leonardo qui privilégierait d'autres profils.

Leonardo est déjà très actif en coulisses. Malgré le confinement, le directeur sportif du Paris Saint-Germain multiplie les coups de fil afin de préparer la saison prochaine. Dans cette optique, le dirigeant brésilien semble avoir identifié sa priorité, à savoir renforcer le milieu de terrain de l'effectif de Thomas Tuchel. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo apprécie particulièrement les profils de Tiémoué Bakaoyoko (Chelsea) et Ismaël Bennacer (Milan AC). D'autres des noms circulent comme ceux de Lorenzo Pellegrini (AS Roma) ou encore Miralem Pjanic (Juventus). Des dossiers gérés par le directeur sportif, mais il semblerait que pour Tanguy Ndombele (Tottenham), Nasser Al-Khelaïfi souhaite s'immiscer.

Al-Khelaïfi très chaud pour Ndombele, Leonardo beaucoup moins

En effet, d'après les informations de Julian Maynard, journaliste de TF1 , le PSG fait bien partie des clubs intéressés tout comme le FC Barcelone et la Juventus. Il faut dire que depuis son arrivée à Tottenham, Tanguy Ndombele peine à s'imposer bien que les Spurs aient misé plus de 60M€ pour l'arracher à l'Olympique Lyonnais il y a un an. Par conséquent, un départ cet été ne serait pas à exclure cet été, mais il semblerait que cette piste plaise bien plus à Nasser Al-Khelaïfi qu'à Leonardo. Le profil du milieu de terrain de 23 ans ne fait effectivement pas partie des priorités du directeur sportif du PSG qui a donc de très nombreuses pistes à ce poste. Et visiblement, comme à son habitude, le dirigeant brésilien semble plutôt se tourner vers la Serie A. Reste désormais à savoir qui aura le dernier mot...