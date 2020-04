Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un boulevard pour Leonardo dans le dossier Bakayoko ?

Publié le 28 avril 2020 à 17h15 par A.M. mis à jour le 28 avril 2020 à 17h21

S'il y a bien un secteur de jeu qui concentre l'attention de Leonardo depuis plusieurs semaines, c'est le milieu de terrain. Le directeur sportif du PSG multiplie les pistes, dont celle menant à Tiémoué Bakayoko comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Et l'AS Monaco ne devrait pas être un obstacle.

Cela semble désormais très clair, la priorité de Leonardo cet été sera de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Une quête qui ne s'annonce pas simple compte tenu du contexte actuel qui bouleverse l'économie mondiale et donc le marché des transferts. Mais cela n'empêche pas le directeur sportif du PSG d'être très actif depuis son domicile. Ainsi, le Brésilien multiplie les contacts et s'intéresse notamment à Tiémoué Bakayoko comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 16 avril dernier. Il faut dire que Leonardo connait bien le milieu de terrain français puisque c'est lui qui l'avait attiré au Milan AC lors de la saison 2018-2019. Actuellement prêté à l'AS Monaco, Tiémoué Bakayoko n'entre plus dans les plans de Chelsea ce qui n'a pas échappé à Leonardo.

L'AS Monaco ne lèvera pas l'option d'achat

Et ce mardi, Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport , confirme que Leonardo s'intéresse à Tiémoué Bakayoko sous contrat jusqu'en juin 2022 à Chelsea. Toutefois, ce ne serait actuellement pas la piste la plus chaude du PSG. Malgré tout, l'AS Monaco, qui dispose d'une option d'achat à 43M€ à lever avant la fin de la saison, ne devrait pas conserver le milieu de terrain, comme révélé par Le 10 Sport. Une information confirmée par Loïc Tanzi qui ajoute que les Blues attendront un montant similaire afin d'accepter de lâcher Tiémoué Bakayoko. Une somme importante, mais jusque-là, ce dossier était entre les mains du club du Rocher qu pouvait décider de conserver le milieu de terrain sans que le PSG ne puisse rien faire. Mais les Monégasques étant décidés à ne pas conserver Tiémoué Bakayoko, le champ est libre pour Leonardo. Reste à savoir s'il saisira cette opportunité.