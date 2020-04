Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante de Boudebouz sur son avenir !

Publié le 28 avril 2020 à 15h30 par B.C.

Alors que Ryad Boudebouz fait l'objet de plusieurs rumeurs concernant son avenir, l'international algérien de l'ASSE a tenu à mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux.

Malgré l'interruption de la saison, Claude Puel prépare minutieusement le prochain mercato, notamment pour renforcer le secteur offensif. Selon les informations exclusives du 10 Sport , l'ASSE s'intéresse ainsi à l'avant-centre d'Epinal Jean-Philippe Krasso et à Hatem Ben Arfa, actuellement à Valladolid et libre de tout contrat à l'issue de la saison. Ce lundi, Soccer Link évoquait pour sa part la piste Gaël Kakuta. Le milieu offensif d'Amiens pourrait alors remplacer Ryad Boudebouz, dont l'avenir est incertain. Cependant, l'international algérien n'a pas l'intention de quitter l'ASSE comme il l'a expliqué sur Instagram .

« Je n’ai aucunement pensé à partir »