Mercato - Barcelone : Cette décision fracassante prise pour Umtiti !

Publié le 28 avril 2020 à 14h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone cherche à faire des économies, un départ de Samuel Umtiti serait espéré par la direction. Cependant, cela s'annonce compliqué pour le club culé.

Prolongé par le FC Barcelone avant l'ouverture du Mondial 2018, Samuel Umtiti a depuis perdu son statut d'intouchable en Catalogne. L'international français a en effet vécu une saison très compliquée après avoir touché le Graal avec les Bleus en raison de plusieurs blessures. N'entrant pas dans les plans d'Ernesto Valverde au début de la saison, Umtiti a retrouvé de l'importance sous les ordres de Quique Setién, mais cela n'aurait pas suffi à convaincre sa direction.

Le FC Barcelone chercherait à se débarrasser d'Umtiti