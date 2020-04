Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle décisif de Coutinho pour l'avenir de Neymar !

Publié le 28 avril 2020 à 12h45 par B.C.

Cet été, le FC Barcelone s'apprête à récupérer Philippe Coutinho, prêté jusqu'alors au Bayern Munich. Un transfert du Brésilien était alors envisagé afin de financer le retour de Neymar, mais la mauvaise saison de l'ancien de Liverpool empêcherait le club culé de mettre son plan à exécution.

Alors qu'un nouveau feuilleton Neymar s'annonçait pour cet été, l'épidémie de coronavirus mettrait déjà fin aux rêves du FC Barcelone. En s'appuyant sur les propos de plusieurs dirigeants du club culé, L'Esportiu annonce en effet ce mardi que Neymar ne devrait pas retrouver le Camp Nou la saison prochaine. « Il est clair que nous aimerions signer Neymar, mais nous devons être réalistes, son retour cet été est pratiquement impossible », confie notamment un haut représentant blaugrana , tandis qu'un membre de la direction sportive ajoute que « le retour de Neymar est une utopie ». Ainsi, le FC Barcelone devrait se focaliser sur Lautaro Martinez, et donc oublier Neymar pour des raisons économiques, et Philippe Coutinho ne serait pas étranger à cela.

Quand Coutinho plombe le retour de Neymar...