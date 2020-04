Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça donnerait le feu vert pour ce départ !

Publié le 28 avril 2020 à 9h00 par H.G. mis à jour le 28 avril 2020 à 9h03

Pourtant annoncé dernièrement comme un élément intransférable au FC Barcelone, Arthur Melo se rapprocherait de plus en plus d’un transfert à la Juventus, qui aurait été autorisée à discuter directement avec le joueur par le club catalan.

Arrivé en juillet 2018 au FC Barcelone en provenance de Grêmio, Arthur Melo est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs des Blaugrana . S’il lui a fallu un certain temps d’adaptation et qu’il doit encore s'améliorer sur certains aspects, l’international brésilien de 23 ans n’a de cesse de progresser ces derniers mois, aussi bien au niveau de son apport dans le jeu que dans l’aspect physique. En outre, le natif de Goiânia a tout du profil parfait pour Quique Setién et le projet de jeu qu’il souhaite développer au Barça quand on se rappelle de ce que proposait le technicien de 61 ans lorsqu’il était sur le banc du Real Betis. Seulement voilà, le FC Barcelone a de grandes ambitions de recrutement cet été, les dirigeants barcelonais souhaitant régénérer leur effectif alors même que l’économie du football est fragilisée par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, si le Barça veut concrétiser ses projets, il n’aura d’autre choix que celui de vendre certains de ses joueurs, et Arthur Melo pourrait faire les frais des ambitions catalanes. En effet, depuis quelques jours, le Brésilien est annoncé avec insistance du côté de la la Juventus ou de l’Inter, qui seraient pleinement conscients des qualités d’un joueur qu’ils aimeraient grandement accueillir. Et à en croire les dernières indiscrétions venues de l’autre côté des Pyrénées, il semblerait que la Vieille Dame soit en train de prendre un grand temps d’avance dans le dossier.

Les discussions entre le Barça et la Juve seraient à un stade avancé pour Arthur Melo !