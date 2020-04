Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Ronald Koeman sur une arrivée au Barça !

Publié le 28 avril 2020 à 12h30 par T.M.

Alors que le nom de Ronald Koeman revient souvent au moment d’évoquer le poste d’entraîneur du FC Barcelone, le Néerlandais a fait le point à ce sujet.

Pour remplacer Ernesto Valverde, le FC Barcelone a donc fait confiance à Quique Setien. Toutefois, ce n’est pas la première option, puisqu’il était avant question d’un intérêt pour Ronald Koeman. Actuel sélectionneur des Pays-Bas, l’ancien joueur du Barça aurait pu faire son retour en Catalogne, notamment grâce à une clause dans son contrat lui permettant de quitter son poste actuel pour les Blaugrana. Finalement, cela n’a pas abouti, mais Koeman garde toujours le rêve de s’asseoir un jour sur le banc du Camp Nou.

« On verra ce que l’avenir réserve »