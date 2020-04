Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Gabriel à Everton ? Pas encore…

Publié le 28 avril 2020 à 11h45 par Alexis Bernard

Si Everton a fait une offre de transfert et reste en pole position, Gabriel (LOSC) n’a pas encore tranché sur son avenir.

Pour la presse anglaise, il ne fait aucun doute que Gabriel va rejoindre Everton cet été. Si la possibilité existe très sérieusement, elle n’est toutefois pas totalement entérinée. En effet, selon nos informations, Gabriel n’a pas encore pris de décision définitive sur son avenir et n’a donc pas encore donné son accord officiel à Everton. Comme nous vous l’avons indiqué, le joueur a effectivement visité les installations du club anglais et pu échanger avec l’entraîneur, Carlo Ancelotti, qui souhaite vivement sa venue. Mais le Lillois se laisse encore le temps de la réflexion, d’autant plus que d’autres propositions pourraient venir…

Everton a transmis une belle offre