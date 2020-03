Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Ça discute toujours pour Gabriel !

Publié le 15 mars 2020 à 17h45 par Alexis Bernard

Selon les informations livrées par le Daily Mirror, Everton aurait bouclé le transfert de Gabriel. Mais la vente du défenseur lillois n’est pas encore actée.

Ils sont quatre clubs à se disputer le défenseur du LOSC, Gabriel. Trois clubs anglais et une écurie de Ligue 1. En France, c'est ni plus ni moins que le PSG qui le surveille très attentivement. Un intérêt qui se confirme encore très récemment... Du côté de la Premier League, Arsenal, Everton et Leicester sont très motivés à l’idée de récupérer le Brésilien de 22 ans. Comme révélé par le10sport.com , Leicester a notamment fait une entrée musclée dans le dossier ces dernières semaines. Et d’après le Daily Mirror , Everton aurait pris la main ces dernières heures et avec un transfert qui serait – selon le média anglais – totalement bouclé. Après renseignement pris par le10sport.com , cette information est inexacte.

Gabriel n’a pas encore tranché