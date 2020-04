Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Chelsea prend contact pour Gabriel et Osimhen !

Publié le 22 avril 2020 à 22h15 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Chelsea a récemment pris contact avec le LOSC pour Victor Osimhen et Gabriel dans la perspective du prochain mercato.

Alors que le monde du football est sur le qui-vive, dans l’attente des dates de reprise pour les différentes compétitions, celui du mercato agite déjà la coulisse. Et notamment du côté de l’Angleterre, avec des clubs déjà en pleine action pour préparer la saison prochaine. Et parmi les clubs les plus courtisés de France, on retrouve naturellement la pépinière de talents du LOSC. Mike Maignan, Zeki Celik, Gabriel, Boubakary Soumaré, Jonathan Ikoné ou encore Victor Osimhen sont autant de proie que le marché estival pourrait faire basculer dans de grosses et juteuses opérations. Et un club anglais pourrait même faire coup double du côté de Lille…

Chelsea a pris des renseignements