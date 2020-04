Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent bon pour ces deux pistes défensives de Leonardo !

Publié le 22 avril 2020 à 21h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir deux dossiers chauds se décanter au cours des prochaines semaines.

En vue de la saison prochaine, Leonardo semble avoir plusieurs joueurs de la Juventus dans le viseur. C’est le cas de Miralem Pjanic, qui pourrait être inclus dans un deal avec le Paris Saint-Germain autour de Mauro Icardi, mais également de Mattia De Sciglio et d’Alex Sandro. Ces deux recrutements pourraient en effet répondre aux besoins parisiens. Selon nos informations, Layvin Kurzawa se dirige en effet vers un départ du PSG et le scénario pourrait être semblable pour Thomas Meunier, lui aussi en fin de contrat.

La Juve songe à se séparer d’Alex Sandro ou de Mattia De Sciglio