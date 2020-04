Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pjanic prêt à rejoindre Leonardo au PSG ? La réponse !

Publié le 21 avril 2020 à 21h15 par A.C.

Suivi de près par le Paris Saint-Germain, Miralem Pjanic aurait une préférence claire pour son avenir.

Cet été, Leonardo devrait renforcer encore le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il travaillerait en effet sur plusieurs pistes et la plupart mènent en Serie A. Le directeur sportif du PSG lorgnerait notamment Miralem Pjanic, dont la situation à la Juventus s’est fragilisée depuis le début de l’année 2020. Le Bosnien ne serait plus vraiment un pilier du projet de Maurizio Sarri à Turin et son nom a notamment été évoqué, dans une possible opération avec le PSG, autour de Mauro Icardi.

Pjanic ne souhaite pas quitter la Juventus, mais...