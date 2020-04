Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l'offensive pour Miralem Pjanic !

Publié le 10 avril 2020 à 8h45 par A.D.

Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait s'attaquer à Miralem Pjanic. Pour mener à bien ce dossier, le directeur sportif du PSG aurait approché l'agent du pensionnaire de la Juventus, Fali Ramadani, le mois dernier.

Leonardo aurait lancé les grandes manoeuvres pour Miralem Pjanic. Malgré les recrutements d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier, le directeur sportif du PSG voudrait toujours renforcer l'entre jeu de Thomas Tuchel. Pour se faire, Leonardo voudrait miser sur Miralem Pjanic, ancien de l'OL et actuel pensionnaire de la Juventus. Et pour boucler ce dossier au plus vite, le dirigeant du PSG aurait déjà bougé ses pions.

Des discussions entre Leonardo et le clan Pjanic en mars ?