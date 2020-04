Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dû batailler pour cette recrue estivale !

Publié le 10 avril 2020 à 7h45 par A.M.

Arrivé l'été dernier au PSG contre un chèque de 20M€, Pablo Sarabia a reconnu qu'il ne manquait pas de prétendants. Toutefois, il n'a pas hésité longtemps lorsqu'il a pris connaissance de l'intérêt du club de la capitale.

Pour son retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo n'a pas chômé l'été dernier. En effet, le club de la capitale s'est grandement renforcé en densifiant sa profondeur de banc. Dans cette optique, le club de la capitale a déboursé 20M€ pour s'offrir Pablo Sarabia. Une somme relativement abordable compte tenu des prix pratiqués sur le marché et de l'excellente saison réalisé par l'Espagnol au FC Séville. Le PSG a donc sauté sur l'occasion pour réaliser cette belle opération, et les Parisiens ne le regrettent pas aujourd'hui puisqu'avec ses 14 buts et 8 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues, Pablo Sarabia est plus qu'un joueur de complément. Mais pour recruter le joueur formé au Real Madrid, Leonardo a dû livrer une belle bataille. Le numéro 19 du PSG révèle en effet avoir eu d'autres contacts en Liga, notamment avec un club madrilène. Mais la volonté de Pablo Sarabia de rejoindre le club parisien était plus forte.

Sarabia était très convoité