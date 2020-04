Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manœuvres dans deux gros dossiers !

Publié le 21 avril 2020 à 17h15 par A.C.

Leonardo aurait commencé à travailler pour ce qui pourraient être les deux premiers coups du Paris Saint-Germain, cet été.

L’axe Turin-Paris est très chaud. Leonardo a en effet des vues sur plusieurs joueurs de la Juventus. A en croire les récentes révélations de la presse italienne, le directeur sportif du Paris Saint-Germain en pincerait notamment pour Alex Sandro et Miralem Pjanic. Les deux correspondent d’ailleurs aux besoins du PSG pour la saison prochaine, notamment en ce qui concerne le latéral gauche brésilien, puisque selon nos informations Layvin Kurzawa se dirige vers un départ.

Pjanic a contacté la Juve pou Pjanic et Alex Sandro