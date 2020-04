Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Aucune offre pour Kurzawa !

Publié le 20 avril 2020 à 13h00 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa se dirige toujours vers un départ en juin prochain. Paris ne lui a pas transmis d’offre.

A l’instar d’Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier, Layvin Kurzawa arrive en fin de contrat. Le 30 juin prochain, son bail prend fin et le latéral gauche français peut donc librement quitter le club. Et la tendance des derniers mois ne semble pas s’inverser. Selon nos informations, le clan Kurzawa n’a pas de nouvelles du PSG et se dirige donc vers un départ à la fin de la saison.

Paris n’a pas fait d’offre