Mercato - PSG : Leonardo fait-il le bon choix en prolongeant Neymar ? 

Publié le 20 avril 2020 à 20h01 par La rédaction

Sans cesse annoncé du côté du FC Barcelone où il effectuerait son grand retour s’il venait à quitter le PSG cet été, Neymar pourrait poursuivre son aventure parisienne, voire même la rallonger. La direction sportive sportive du PSG serait sur le point de lui offrir une prolongation de contrat. Leonardo fait-il le bon choix en voulant prolonger Neymar ? C’est notre sondage du jour !

Ces dernières semaines, les informations et les témoignages se bousculent concernant l’avenir de Neymar. Arrivé au PSG à l’été 2017, le numéro 10 du club de la capitale pourrait couper son contrat cet été s’il le souhaitait, n’ayant jamais prolongé son bail, comme le stipule l’article 17 du règlement de la FIFA. Une option qui ferait les affaires du FC Barcelone qui chercherait toujours à rapatrier Neymar. ESPN révélait d’ailleurs dernièrement que la direction du club culé espérerait que cette possibilité ferait pression auprès des dirigeants du PSG pour les inciter à négocier le transfert de Neymar. Cependant, le principal intéressé ne semblerait pas malheureux au PSG, bien au contraire. À en croire les propos de son père jeudi, le Brésilien se sent bien à Paris. De quoi permettre de prendre en considération l’option qu’il resterait au PSG cet été ? Sans doute, et Leonardo compterait bien s’en assurer.

Leonardo voudrait offrir un contrat en or à Neymar, jusqu’en juin 2025 !