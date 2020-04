Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient le remplaçant de Di Maria !

Publié le 20 avril 2020 à 18h45 par A.C.

Leonardo semble avoir trouvé le remplaçant d’Angel Di Maria, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2021.

Très performant depuis l’arrivée de Thomas Tuchel au club, Angel Di Maria est tout de même un joueur plus vraiment dans la fleur de l’âge. Il a en effet fêté ses 32 ans en février dernier, son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2021 et son salaire est important. Un départ reste encore hypothétique à l’heure actuelle, mais Leonardo semble déjà décidé de prendre les devants. Ces dernières semaines, la presse italienne a en effet plusieurs fois évoqué un intérêt concret du directeur sportif du PSG pour Douglas Costa, plus vraiment au centre du projet de Maurizio Sarri à la Juventus.

Douglas Costa, le successeur de Di Maria au PSG ?