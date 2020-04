Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un plan pour Mbappé !

Publié le 20 avril 2020 à 17h45 par Th.B.

Bien que le clan Kylian Mbappé semblerait ne pas être enclin à l’idée de discuter avec le PSG pour une éventuelle prolongation de contrat, Leonardo ne compterait pas revoir sa valeur marchande à la baisse, même pour l’été 2021. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le champion du monde tricolore ne cesse d’être lié au plus grands clubs européens. Hormis le Real Madrid, Liverpool ou encore la Juventus garderaient un oeil avisé sur l’évolution de sa situation à Paris. Comme Nicolo Schira l’a révélé ces dernières heures, Leonardo serait sur le point de proposer un contrat en or à Neymar, grâce auquel il toucherait 38M€ à l’année jusqu’en juin 2025. Un signe que le PSG se serait fait une raison pour Mbappé ?

Qu’il prolonge ou non, Leonardo réclamerait un prix astronomique pour Mbappé !