Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un coup à 0€ en 2021 !

Publié le 20 avril 2020 à 15h45 par La rédaction

Gianluigi Donnarumma serait la piste numéro une de Leonardo pour remplacer Keylor Navas au Paris Saint-Germain l’été prochain. Toutefois, le directeur sportif pourrait attendre 2021 pour réaliser un très gros coup ! Explications.

De nombreux médias s’accordent à dire que Leonardo jettera son dévolu sur un portier l’été prochain pour préparer l’après Keylor Navas. Ainsi Gianluigi Donnarumma mais aussi Dean Henderson et André Onana seraient sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Le jeune portier du Milan AC serait très courtisé mais qu’importe sa destination, Gianluigi Donnarumma serait plus que jamais aussi proche de quitter les Rossoneri !

Donnarumma au PSG libre en 2021 ?