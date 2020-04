Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La punchline d'un joueur du Barça sur le retour de Neymar !

Publié le 20 avril 2020 à 12h45 par La rédaction

Arrivé au Paris Saint-Germain contre la somme de 222M€, Neymar verra son contrat prendre fin en juin 2022. L’attaquant brésilien pourrait quitter le club de la capitale l’été prochain pour rejoindre le FC Barcelone. Un des barcelonais en rigole...

Comme pour l’année dernière, Neymar devrait fortement être lié à des rumeurs l’envoyant au FC Barcelone. De nombreux médias s’accordent à dire que son retour dans le club catalan est de plus en plus inévitable et que les dirigeants du Barça s’activeraient en coulisses pour rapatrier l’attaquant du Paris Sain-Germain. Partira ou partira pas ? Au lieu de donner des informations sur le dossier, un joueur du FC Barcelone a préféré en rigoler dans une interview pour Movistar + ...

« Nous voyons maintenant beaucoup de Disney... »