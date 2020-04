Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce géant européen qui pourrait chambouler deux dossiers de Leonardo !

Publié le 20 avril 2020 à 19h15 par A.D.

Pour renforcer l'effectif du PSG, Leonardo pourrait s'attaquer à Allan et Dries Mertens cet été. Le directeur sportif italo-brésilien pourrait être contrarié par la Juventus sur ces deux dossiers.

La Juventus pourrait perturber les plans de Leonardo pour Dries Mertens et Allan. En janvier 2019, Antero Henrique avait tenté de recruter le milieu de terrain de Naples, sans succès. Malgré l'échec de son prédécesseur, le directeur sportif du PSG serait prêt à relancer le dossier Allan lors du prochain mercato estival. En plus de l'international brésilien, Leonardo pourrait se jeter sur un autre pensionnaire du Napoli : Dries Mertens. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est en concurrence avec Chelsea, l'Inter et l'AS Monaco pour l'attaquant belge dont le contrat arrive à échéance à l'issue de la saison. Et selon les indiscrétions de Rai Sport , la Juventus pourrait mettre son grain de sel sur ce dossier.

La Juve en action pour Dries Mertens et Allan ?