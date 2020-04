Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Aréola... Leonardo fixé pour cette grosse opération ?

Publié le 20 avril 2020 à 22h15 par A.D.

Pour récupérer Gianluigi Donnarumma, Leonardo souhaiterait insérer Alphonse Aréola dans la transaction. Toutefois, le Milan AC ne voudrait en aucun cas qu'un joueur soit inclus dans l'opération.

Le Milan AC fermerait la porte à un échange pour Gianluigi Donnarumma. Sous le charme du gardien italien depuis son passage au Milan AC, Leonardo voudrait l'attirer vers le PSG. Pour obtenir gain de cause, le directeur sportif italo-brésilien aurait mis une stratégie en place. Selon les informations de Tuttosport , Leonardo voudrait utiliser Alphonse Aréola et le placer dans la transaction pour Gianluigi Donnarumma. Et l'idée d'un échange serait également passée par la tête de Frank Lampard, le coach de Chelsea.

L'opération Donnarumma-Aréola battrait déjà de l'aile