Mercato - PSG : Coup dur pour Leonardo avec ce crack italien !

Publié le 21 avril 2020 à 0h15 par D.M.

Observé par le PSG et la Juventus, Federico Chiesa n’aurait pas l’intention de quitter la Fiorentina à la fin de la saison à en croire son président Rocco Commisso.

Leonardo voudrait renforcer le secteur offensif du PSG. Et comme souvent, le directeur sportif du club de la capitale se tourne vers l’Italie pour dénicher la perle rare. Et le dirigeant brésilien s’intéresserait à l’ailier de la Fiorentina Federico Chiesa. Le joueur de 22 ans aurait tapé dans l’œil de Leonardo, mais le PSG ne serait pas en position de force sur ce dossier. La Stampa annonçait ce dimanche que la Juventus aurait rencontré le père et agent de Federico Chiesa et lui aurait proposé un contrat de cinq ans. Toutefois, à en croire Rocco Commisso, l’international italien n’aurait pas l’intention de quitter la Fiorentina.

« Chiesa ne m’a pas dit qu’il voulait partir »