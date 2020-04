Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo berné pour ce crack italien ?

Publié le 19 avril 2020 à 20h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir un cador européen les doubler dans la course à Federico Chiesa.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football italien, Federico Chiesa attise énormément de convoitises. Leonardo, toujours à l’affût des jeunes pousses de Serie A, souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais il doit faire face à la forte concurrence de la Juventus et de l’Inter. Ce n’est pas tout, puisque récemment, l’ailier de la Fiorentina a également commencé à être suivi de près par des cadors de Premier League, avec Chelsea et Manchester United. Les Mancuniens se seraient d’ailleurs déplacé plusieurs fois, pour observer les prestations de Chiesa.

La Juve offre un contrat de cinq ans à Chiesa