Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un grand ménage !

Publié le 20 avril 2020 à 19h45 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble avoir un projet clair en tête.

Cette fin de saison pourrait signer la fin de l’aventure pour plusieurs joueurs. Si selon nos informations, une prolongation d’un an a été offerte à Thiago Silva, des cadres du Paris Saint-Germain comme Edinson Cavani ou encore l’entraineur Thomas Tuchel, devraient plier bagages. Ainsi, Leonardo travaillerait déjà sur le visage du PSG de demain, avec notamment des contacts initiés en fin d’année 2019 avec Massimiliano Allegri, comme nous vous le révélions en décembre dernier. Plusieurs changements devraient donc avoir lieu...

L’été sera chaud pour Leonardo !