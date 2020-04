Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour cet indésirable de Sétien !

Publié le 21 avril 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Sélectionneur du Chili, Reinaldo Rueda admet qu’Arturo Vidal pourrait notamment faire son grand retour en Italie, tout en revenant sur l’intérêt du Borussia Dortmund pour le milieu de Barcelone.

Promis au départ lors du dernier mercato hivernal, Arturo Vidal aura finalement été retenu par la direction de Barcelone. Ce ne serait que partie remise puisque le milieu de terrain du Barça pourrait finalement quitter le club cet été, en faisant partie intégrante de l’opération Lautaro Martinez (Inter Milan). Interrogé par Sport ce lundi, Reinaldo Rueda, sélectionneur du Chili, en dit plus sur l’avenir de Vidal.

« Des possibilités de retour en Italie, Dortmund s'est beaucoup intéressé à lui »