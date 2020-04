Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en passe de gagner son pari pour Neymar-Mbappe ?

Publié le 20 avril 2020 à 22h45 par La rédaction

Les derniers événements pourraient grandement conforter la vision de Leonardo pour l’avenir. Analyse.

Ces derniers, des échos concordants sont venus confirmer ce que le10sport.com avait analysé depuis très longtemps : le FC Barcelone n’ayant pas l’argent pour boucler le dossier Neymar, à moins d’un éventuel échange avec Griezmann, il aurait décidé d’abandonner la piste. Interrogé sur Europe 1 , la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, proche du clan Neymar, a confirmé : « Selon mes informations, c’est presque impossible de voir Neymar signer au FC Barcelone. Si jamais ils arrivent à trouver avec la FIFA des conditions pour le transfert aux alentours de 185 millions d’euros (article 17 qui stipule que les joueurs peuvent rompre leur contrat « sans motif » à la fin de la période de protection de trois ans contre une indemnité de transferts calculée par la FIFA), aucun club ne pourra de toute façon payer cette somme. Son histoire avec le Paris Saint-Germain n’est pas finie, j’imagine que lui-même a envie, avec la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, de finir son histoire avec le PSG ».

D’abord Neymar puis…