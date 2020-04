Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone-Neymar, fin de partie attendue

Publié le 20 avril 2020 à 21h15 par La rédaction

Les dernières évolutions amènent l’opération Barcelone-Neymar vers une issue tout à fait logique et prévue. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse la situation de Neymar, indiquant qu’à moins de placer Antoine Griezmann dans l’opération, le Barça n’avait aucun moyen de concrétiser le retour du crack brésilien, qui de son côté démontre qu’il a acquis la conviction que le club catalan n’était pas suffisamment fiable financièrement pour le deal.

La tendance est désormais claire