Foot - PSG

PSG - Clash : Un joueur du Borussia Dortmund fracasse Neymar !

Publié le 20 avril 2020 à 14h45 par A.M.

Quelques semaines après la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund n'a visiblement toujours pas digéré son élimination. Emre Can en remet effectivement une couche en chargeant Neymar.

Cela semble déjà très lointain. Il y a un peu plus d'un mois, le PSG disputait son dernier match avant la suspension de la saison. Devant un Parc des Princes à huis clos, le club de la capitale recevait effectivement le Borussia Dortmund à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions après s'être incliné en Allemagne (1-2). Grâce à des réalisations de Neymar et Juan Bernat, le PSG s'est imposé et qualifié pour les quarts de finale (2-0). Mais cette rencontre avait également été émaillée par l'expulsion d'Emre Can en fin de match pour une poussette sur Neymar et le chambrage des Parisiens en réponse au comportement des Allemands après le match aller.

Emre Can n'a pas digéré son expulsion