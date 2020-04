Foot - PSG

PSG - Clash : Serge Aurier s'en prend encore à Jérôme Rothen !

Publié le 14 avril 2020 à 13h45 par La rédaction

Serge Aurier et Jérôme Rothen continuent de se répondre par messages interposés. A l’occasion d’un live Instagram, le défenseur de Tottenham s’en est pris une nouvelle fois à l’ancien joueur du PSG.

La guerre des mots se poursuit entre Serge Aurier et Jérôme Rothen. Alors que le défenseur de Tottenham avait affiché le souhait de finir sa carrière au PSG, l’ancien Parisien avait douté de sa sincérité au micro de RMC : « Si c’est vraiment le club de ton cœur, tu ne fais pas ce que tu as fait. Point final. (…) Quand tu y étais, tu n’as pas été exemplaire. Alors basta, c’est fini pour toi ». Des propos qui n’ont pas tardé de faire réagir Serge Aurier : « Si vous croisez ce mec, dîtes lui de confiner un peu sa bouche sinon je vais dire à Tonton Evra de lui ramener un masque directement ». Par la suite Jérôme Rothen lui avait répondu sur le plateau de l' After : « On est en période de confinement, de masques... Je ne pensais pas qu'on pouvait rigoler sur tout, mais apparemment oui. Donc ça m'a bien fait rire. Mais il a quand même fallu que je prenne une application traduction parce qu'il y avait énormément de fautes, et même mon application traduction a eu beaucoup de mal . »

« Il a fait pire que moi et il parle mal de moi comme s’il avait un casier vierge »