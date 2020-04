Foot - PSG

PSG : Bernardo Silva voit Mbappé… remporter le Ballon d’Or !

Publié le 13 avril 2020 à 23h45 par Th.B.

Ancien coéquipier de l’actuel attaquant du PSG lorsqu’il évoluait à l’AS Monaco, Bernardo Silva voit Kylian Mbappé aller très loin et même remporter le Ballon d’Or.

Bernardo Silva a fait partie de la fameuse équipe monégasque championne de France de la saison 2016/2017 et demi-finaliste de Ligue des champions. À l’AS Monaco, l’international portugais a pu témoigner de l’éclosion de Kylian Mbappé qu’il a vu progresser à une vitesse folle. Pour le milieu offensif et ailier de Manchester City, la pépite du PSG remportera à terme le Ballon d’Or, étant concentrée et programmée pour remporter une telle récompense.

« Il gagnera le Ballon d’Or à coup sûr, tôt ou tard »