Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est déjà réglé entre Mbappé et le Real Madrid !

Publié le 13 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que tout le monde parle du possible transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, à en croire Jérôme Rothen, cela serait déjà réglé.

Bien que la saison de football soit à l’arrêt, ce n’est pas le cas du mercato et des rumeurs. Et actuellement, le dossier Kylian Mbappé est au centre des débats. Tandis que le Real Madrid ferait tout pour attirer le prodige en Espagne, du côté de Leonardo, on cherche actuellement à le prolonger pour éloigner la menace d’un départ. Toutefois, il semblerait que cela soit perdu d’avance pour le directeur sportif du PSG. En effet, s’appuyant sur ses sources, Jérôme Rothen a annoncé que cela était déjà fait entre Mbappé et le Real Madrid.

« Un accord a été presque conclu »