Mercato - PSG : Les plans de Zidane chamboulés par Mbappé ?

Publié le 12 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane verrait en Paul Pogba un joueur capable d’améliorer son milieu de terrain à tous les niveaux. Cependant, la direction merengue privilégierait une offensive pour la pépite du PSG, à savoir Kylian Mbappé.

De retour sur le banc du Real Madrid au printemps 2019, Zinedine Zidane semblait avoir pour objectif de recruter français afin de redessiner les contours de son effectif. Pour ce faire, l’entraîneur merengue aurait coché les noms de N’Golo Kanté, Paul Pogba ainsi que celui de Kylian Mbappé dans sa short-list à moyen et long terme. Cependant, en l’état actuel des choses, Zinedine Zidane voudrait recruter en priorité Pogba, se trouvant dans une situation contractuelle avantageuse pour le Real Madrid et les clubs intéressés (sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2021). Néanmoins, le Real Madrid aurait d’autres plans en tête.

La route du Real Madrid de Pogba barrée par Mbappé ?