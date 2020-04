Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane peut se mordre les doigts pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Zinedine Zidane fait actuellement tout pour attirer Kylian Mbappé au Real Madrid. Toutefois, s’il avait eu les bons mots, il aurait pu avoir gain de cause il y a quelques mois déjà. Explications.

Pour beaucoup, la question n’est pas de savoir si Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid, mais plutôt quand il le fera. Aujourd’hui au PSG, le Français serait destiné à rejoindre tôt ou tard la Casa Blanca. Les Merengue chercheraient d’ailleurs actuellement à ce que cela arrive le plus vite possible. Néanmoins, Mbappé aurait déjà pu être un joueur du Real Madrid. En effet, en 2017, le club madrilène était à la lutte avec le PSG et si ce sont les Parisiens qui ont raflé la mise, c’est parce que Zinedine Zidane n’aurait pu se montrer très convaincant.

Mbappé voulait jouer !