Mercato - Barcelone : Les ambitions colossales du Barça pour cet été !

Publié le 13 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Malgré la crise sanitaire qui frappe le monde, le FC Barcelone n'entend pas pour autant revoir ses ambitions à la baisse sur le marché des transferts et s'est fixé des objectifs assez élevés.

Bien qu'avec la crise du Covid-19 il soit très difficile de se projeter sur le marché des transferts et sur les capacités financières des clubs, le FC Barcelone n'en demeure pas moins ambitieux. Le club blaugrana sort d'une saison en dents de scie au cours de laquelle Quique Setién a succédé Ernesto Valverde. Et certains secteurs de jeu font clairement défaut au sein de l'effectif du Barça qui compte bien corriger le tir cet été.

Un attaquant, un défenseur central et un milieu