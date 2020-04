Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel prépare un gigantesque coup de balai !

Publié le 12 avril 2020 à 15h30 par A.M.

L'été de l'AS Saint-Etienne s'annonce très chaud. Avant même le début de la crise du Covid-19, Claude Puel envisageait une large revue d'effectif passant par un dégraissage très important. Et alors que la crise frappe désormais de plein fouet, l'ASSE prévoit plus que jamais de vendre massivement.

Jusqu'à l'interruption de la saison, l'AS Saint-Etienne vivait un exercice très compliqué. Dix-septième de Ligue 1 et donc menacé de relégation, le club stéphanois était en crise malgré le changement d’entraîneurs en cours de saison. En effet, en octobre dernier, Claude Puel avait remplacé Ghislain Printant, et rapidement, l'ancien technicien de Leicester avait constaté que l'effectif était non seulement déséquilibré, mais surtout bien trop conséquent. Dans cette optique, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Claude Puel envisageait un large rajeunissement de son effectif, ce qui passait par le départ de nombreux joueurs, y compris les cadres. Mis à part certaines recrues estivales comme Zaydou Youssouf ou Denis Bouanga, personne ne semble intransférable. Et alors qu'entre temps, la crise du Covid-19 est passée par là, la tendance se confirme plus que jamais.

Une équipe entière sur le départ